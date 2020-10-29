Шахов против Варди. АЕК – Лестер 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
"Лестер" добыл вторую победу подряд в групповом раунде Лиги Европы, обыграв на выезде "АЕК" (1:2).
Таким образом "лисы" делят первое место в группе G вместе с "Брагой", которая после победу над "Зарей" также имеет 6 очков на своем счету.
О том, как развивались события в матче в Греции, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Танкович (48) – Варди (18, пен), Чоудри (39)
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