Шахов против Варди. АЕК – Лестер 1:2. Видео голов и обзор матча

"Лестер" добыл вторую победу подряд в групповом раунде Лиги Европы, обыграв на выезде "АЕК" (1:2).

Таким образом "лисы" делят первое место в группе G вместе с "Брагой", которая после победу над "Зарей" также имеет 6 очков на своем счету.

О том, как развивались события в матче в Греции, смотрите в нашем видеообзоре.

"АЕК" – "Лестер" 1:2

Голы: Танкович (48) – Варди (18, пен), Чоудри (39)