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Шахов против Варди. АЕК – Лестер 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Шахов против Варди. АЕК – Лестер 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Лестер" добыл вторую победу подряд в групповом раунде Лиги Европы, обыграв на выезде "АЕК" (1:2).

Таким образом "лисы" делят первое место в группе G вместе с "Брагой", которая после победу над "Зарей" также имеет 6 очков на своем счету.

О том, как развивались события в матче в Греции, смотрите в нашем видеообзоре.

"АЕК" – "Лестер" 1:2

Голы: Танкович (48) – Варди (18, пен), Чоудри (39)

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В статье: АЕК (Афины) "Лестер Сити"
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