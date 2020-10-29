  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Лиге Европы. АЕК с Шаховым минимально уступил Лестеру
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лиге Европы. АЕК с Шаховым минимально уступил Лестеру

Лига Европы
(1 голосов)

Греческий клуб показал достойную игру, но вновь проиграл

Лиге Европы. АЕК с Шаховым минимально уступил Лестеру
Новина українською

Лига Европы, группа G. 2-й тур

Афины, Олимпийский стадион

"АЕК" – "Лестер" 1:2

Голы: Танкович (48) – Варди (18, пен), Чоудури (39)

"АЕК": Цинтотас – Инсуа (Махерас, 86), Неделчару, Сварнас, Бакакис (Василантонопулос, 86) – Крстичич, Шахов (Шабанаджович, 87) – Ливайя (Танкович, 46), Манталос, Лопеш – Ансарифард (Нельсон Оливейра, 46)

"Лестер": Шмайхель – Фукс (Томас, 46), Морган, Фофана – Джастин, Чоудури (Менди, 66), Тилеманс, Олбрайтон – Мэддисон (Барнс, 74), Ундер (Прат, 66) – Варди (Ихеаначо, 70)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЕК (Афины) Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...