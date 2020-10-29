Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лиге Европы. АЕК с Шаховым минимально уступил Лестеру
Греческий клуб показал достойную игру, но вновь проиграл
Лига Европы, группа G. 2-й тур
Афины, Олимпийский стадион
"АЕК" – "Лестер" 1:2
Голы: Танкович (48) – Варди (18, пен), Чоудури (39)
"АЕК": Цинтотас – Инсуа (Махерас, 86), Неделчару, Сварнас, Бакакис (Василантонопулос, 86) – Крстичич, Шахов (Шабанаджович, 87) – Ливайя (Танкович, 46), Манталос, Лопеш – Ансарифард (Нельсон Оливейра, 46)
"Лестер": Шмайхель – Фукс (Томас, 46), Морган, Фофана – Джастин, Чоудури (Менди, 66), Тилеманс, Олбрайтон – Мэддисон (Барнс, 74), Ундер (Прат, 66) – Варди (Ихеаначо, 70)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Новичок Динамо пропустит около шести месяцев
- Редкач: Русские православные спецслужбы таки научили Ломаченко танцевать чечетку
- Усик – Чисора: что происходит за кулисами боя. ВИДЕО
- Заря – Брага 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- С семьей, дома в Манчестере. Влада Седан отпраздновала 25-летие
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...