Лига чемпионов вернулась. Все голы 1-го тура нынешнего сезона - ВИДЕО
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UEFA
Матчи 1-го тура сезона 2021/22 состоялись во вторник и среду.
За два дня было сыграно 16 матчей, в которых также поучаствовали и Динамо с Шахтёром.
О том, как все происходило – все матчи и се голы, смотрите в наших видеообзорах.
Все голы Лиги чемпионов вторника, 14 сентября.
Все голы Лиги чемпионов среды, 15 сентября.
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