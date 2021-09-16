Лига чемпионов вернулась. Все голы 1-го тура нынешнего сезона - ВИДЕО

Лига чемпионов , которую все очень долго ждали, наконец-то стартовала.

Матчи 1-го тура сезона 2021/22 состоялись во вторник и среду.

За два дня было сыграно 16 матчей, в которых также поучаствовали и Динамо с Шахтёром.

О том, как все происходило – все матчи и се голы, смотрите в наших видеообзорах.

Все голы Лиги чемпионов вторника, 14 сентября.

Все голы Лиги чемпионов среды, 15 сентября.