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Лига чемпионов вернулась. Все голы 1-го тура нынешнего сезона - ВИДЕО

Зарубежные
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Есть на что посмотреть

Лига чемпионов вернулась. Все голы 1-го тура нынешнего сезона - ВИДЕО

UEFA

Новина українською

Лига чемпионов, которую все очень долго ждали, наконец-то стартовала.

Матчи 1-го тура сезона 2021/22 состоялись во вторник и среду.

За два дня было сыграно 16 матчей, в которых также поучаствовали и Динамо с Шахтёром.

О том, как все происходило – все матчи и се голы, смотрите в наших видеообзорах.

Все голы Лиги чемпионов вторника, 14 сентября.

Все голы Лиги чемпионов среды, 15 сентября.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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