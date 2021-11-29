С шедевром на последних минутах. Реал - Севилья 2:1. Видео голов и обзор матча
Винисиус - герой поединка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Встреча лидеров Примеры не подвела - и по накалу, и по уровню игры это был абсолютно лучший матч в туре. "Севилья" упорно сопротивлялась и создала много моментов, но лишь до перерыва. Концовка встречи ей не удалась.
Зато она получилась у Винисиуса, который забил, возможно, свой самый красивый гол в карьере - сместился с фланга в центр и бахнул в девятку метров с 23-24-х. Какой мастер растет в Мадриде!
15-й тур. "Реал" - "Севилья" - 2:1
Голы: Бензема, 32, Винисиус, 86 - Рафа Мир, 12
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