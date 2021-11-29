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С шедевром на последних минутах. Реал - Севилья 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(2 голосов)

Винисиус - герой поединка

С шедевром на последних минутах. Реал - Севилья 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Встреча лидеров Примеры не подвела - и по накалу, и по уровню игры это был абсолютно лучший матч в туре. "Севилья" упорно сопротивлялась и создала много моментов, но лишь до перерыва. Концовка встречи ей не удалась.

Зато она получилась у Винисиуса, который забил, возможно, свой самый красивый гол в карьере - сместился с фланга в центр и бахнул в девятку метров с 23-24-х. Какой мастер растет в Мадриде!

15-й тур. "Реал" - "Севилья" - 2:1

Голы: Бензема, 32, Винисиус, 86 - Рафа Мир, 12

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья
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