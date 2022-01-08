Мастер - он и в 45 мастер: Шевченко поразил фанатов приемом мяча
Андрей еще ого-го!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Domenico Cippitelli/Pacific Press
Пока "Дженоа" Андрея Шевченко не особо радует фанатов результатами, так что развлекательную функцию взял на себя сам тренер.
В матче против "Сассуоло" 45-летней легенде удался эффектный прием сложного мяча, который моментально запостили соцсети "Грифонов", а болельщики забросали Андрея комплиментами.
Одни требуют "выпустить его хотя бы на полчаса", другие сомневаются, что "кто-либо из игроков "Дженоа" способны так остановить мяч", третьи просто констатируют, что "класс с годами никуда не делся". Любят Шеву в Италии - это неоспоримо.
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