  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Мастер - он и в 45 мастер: Шевченко поразил фанатов приемом мяча
В тренде

Мастер - он и в 45 мастер: Шевченко поразил фанатов приемом мяча

Зарубежные
(3 голосов)

Андрей еще ого-го!

Мастер - он и в 45 мастер: Шевченко поразил фанатов приемом мяча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Domenico Cippitelli/Pacific Press

Новина українською

Пока "Дженоа" Андрея Шевченко не особо радует фанатов результатами, так что развлекательную функцию взял на себя сам тренер.

В матче против "Сассуоло" 45-летней легенде удался эффектный прием сложного мяча, который моментально запостили соцсети "Грифонов", а болельщики забросали Андрея комплиментами.

Одни требуют "выпустить его хотя бы на полчаса", другие сомневаются, что "кто-либо из игроков "Дженоа" способны так остановить мяч", третьи просто констатируют, что "класс с годами никуда не делся". Любят Шеву в Италии - это неоспоримо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко курьезы Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...