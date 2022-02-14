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И снова Люк спас Хави. Эспаньол - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Боевая ничья в каталонском дерби

И снова Люк спас Хави. Эспаньол - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

"Барселона" была в 30 секундах от поражения в дерби, но сумела ее избежать благодаря уже не раз проверенному методу - навесу на Люка де Йонга.

Голландский гигант ранее дважды выручал команду Хави - сперва против "Мальорки" (1:0), а затем и "Гранады" (1:1). Сегодня он провернул это снова, но при этом по-прежнему не имеет стабильного места даже в ротации "Барсы". Не пора ли каталонцам дать Люку больше игрового времени?

24-й тур. "Эспаньол" - "Барселона" - 2:2

Голы: Дардер, 40, де Томас, 65 - Педри, 2, Люк де Йонг, 90+5

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В статье: Барселона Эспаньол (Барселона)
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