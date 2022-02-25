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Вернидуб все-таки вылетел. Брага - Шериф 2:0 (по пен 3:2). Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Молдаванам не хватило домашнего задела

Вернидуб все-таки вылетел. Брага - Шериф 2:0 (по пен 3:2). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zed Jameson/MB Media

Новина українською

После домашней победы 2:0 "Шериф" был фаворитом противостояния с "Брагой", однако португальцы перевернули все за один лишь тайм на "Эштадиу Мунисипал".

В итоге встреча дошла до серии пенальти, и там обе команды проявили себя слабо, но "Шериф" - особенно. Подопечные Юрия Вернидуба не реализовали сразу три первых 11-метровых и покинули еврокубки.

1/16 финала ЛЕ. "Брага" - "Шериф" - 2:0 (по пенальти 3:2)

Голы: Юри Медейруш, 17, Рикарду Орта, 43

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Брага
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