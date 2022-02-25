Вернидуб все-таки вылетел. Брага - Шериф 2:0 (по пен 3:2). Видео голов и обзор матча
Молдаванам не хватило домашнего задела
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zed Jameson/MB Media
После домашней победы 2:0 "Шериф" был фаворитом противостояния с "Брагой", однако португальцы перевернули все за один лишь тайм на "Эштадиу Мунисипал".
В итоге встреча дошла до серии пенальти, и там обе команды проявили себя слабо, но "Шериф" - особенно. Подопечные Юрия Вернидуба не реализовали сразу три первых 11-метровых и покинули еврокубки.
1/16 финала ЛЕ. "Брага" - "Шериф" - 2:0 (по пенальти 3:2)
Голы: Юри Медейруш, 17, Рикарду Орта, 43
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