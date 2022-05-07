  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Камбэчище. Интер - Эмполи 4:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Камбэчище. Интер - Эмполи 4:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Чемпион проявил характер

Камбэчище. Интер - Эмполи 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani

Новина українською

"Интер" после первого получаса горел со счетом 0:2, но нашел силы не просто вернуться в матч, а сломить соперника. Победный дубль на счету Лаутаро Мартинеса - пожалуй, главной звезды нынешних нерадзурри.

Благодаря ему "Интер" возглавил таблицу как минимум до воскресенья, когда свой матч сыграет "Милан". До этого тура клубы шли нога в ногу.

36-й тур Серии А. "Интер" - "Эмполи" - 4:2

Голы: Романьоли, 40 (автогол), Мартинес, 45, 64, Санчес, 90+4 - Пинамонти, 5, Асллани, 28

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Эмполи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде