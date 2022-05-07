Камбэчище. Интер - Эмполи 4:2. Видео голов и обзор матча
Чемпион проявил характер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani
"Интер" после первого получаса горел со счетом 0:2, но нашел силы не просто вернуться в матч, а сломить соперника. Победный дубль на счету Лаутаро Мартинеса - пожалуй, главной звезды нынешних нерадзурри.
Благодаря ему "Интер" возглавил таблицу как минимум до воскресенья, когда свой матч сыграет "Милан". До этого тура клубы шли нога в ногу.
36-й тур Серии А. "Интер" - "Эмполи" - 4:2
Голы: Романьоли, 40 (автогол), Мартинес, 45, 64, Санчес, 90+4 - Пинамонти, 5, Асллани, 28
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