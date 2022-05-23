Чоло всегда в ТОП-3. Реал Сосьедад - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

Ни разу за 11 лет работы в клубе Диего Симеоне "Атлетико" не падал ниже третьего места в Примере, и сезон-2021/22 не стал исключением, хотя и пришлось непросто.

В последнем туре на "Аноэте" "Матрасники" много страдали до перерыва, зато после разговора с тренером на поле вышла совсем другая команда, которая смяла соперника в одни ворота. Гол де Пауля - конфетка!

38-й тур Примеры. "Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Гуриди, 90+2 - де Пауль, 50, Корреа, 69