Чоло всегда в ТОП-3. Реал Сосьедад - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" сохраняют статус третьей силы Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
Ни разу за 11 лет работы в клубе Диего Симеоне "Атлетико" не падал ниже третьего места в Примере, и сезон-2021/22 не стал исключением, хотя и пришлось непросто.
В последнем туре на "Аноэте" "Матрасники" много страдали до перерыва, зато после разговора с тренером на поле вышла совсем другая команда, которая смяла соперника в одни ворота. Гол де Пауля - конфетка!
38-й тур Примеры. "Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 1:2
Голы: Гуриди, 90+2 - де Пауль, 50, Корреа, 69
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