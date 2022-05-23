  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Чоло всегда в ТОП-3. Реал Сосьедад - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Чоло всегда в ТОП-3. Реал Сосьедад - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Матрасники" сохраняют статус третьей силы Ла Лиги

Чоло всегда в ТОП-3. Реал Сосьедад - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Новина українською

Ни разу за 11 лет работы в клубе Диего Симеоне "Атлетико" не падал ниже третьего места в Примере, и сезон-2021/22 не стал исключением, хотя и пришлось непросто.

В последнем туре на "Аноэте" "Матрасники" много страдали до перерыва, зато после разговора с тренером на поле вышла совсем другая команда, которая смяла соперника в одни ворота. Гол де Пауля - конфетка!

38-й тур Примеры. "Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Гуриди, 90+2 - де Пауль, 50, Корреа, 69

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде