И Левандовский не помог. Польша - Нидерланды 0:2. Видео голов и обзор матча
Оранье в шаге от Финала четырех
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP
Сборная Нидерландов на выезде уверенно обыграла поляков, несмотря на раннюю и с виду очень серьезную травму хавбека Тена Копмейнерса.
Все решила эффективность - у Оранье два гола при двух ударах в створ ворот; поляки же в своих атаки были неконкретными, не доводили мяч до Роберта Левандовского, ошибались в простых ситуациях. Теперь Нидерландам осталось только не проиграть разгромно Бельгии в последнем туре - и место в Финале четырех обеспечено.
Лига наций. Варшава. "Народовый"
Польша - Нидерланды - 0:2
Голы: Гакпо, 13, Бергвейн, 60
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