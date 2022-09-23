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И Левандовский не помог. Польша - Нидерланды 0:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Оранье в шаге от Финала четырех

И Левандовский не помог. Польша - Нидерланды 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP

Новина українською

Сборная Нидерландов на выезде уверенно обыграла поляков, несмотря на раннюю и с виду очень серьезную травму хавбека Тена Копмейнерса.

Все решила эффективность - у Оранье два гола при двух ударах в створ ворот; поляки же в своих атаки были неконкретными, не доводили мяч до Роберта Левандовского, ошибались в простых ситуациях. Теперь Нидерландам осталось только не проиграть разгромно Бельгии в последнем туре - и место в Финале четырех обеспечено.

Лига наций. Варшава. "Народовый"

Польша - Нидерланды - 0:2

Голы: Гакпо, 13, Бергвейн, 60

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В статье: Нидерланды Польша
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