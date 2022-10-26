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Месси и Мбаппе повеселились. ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Главный разгром дня

Месси и Мбаппе повеселились. ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency

Новина українською

"Маккаби" - никакой не соперник для сверхбогатого "ПСЖ", и в поединке с израильтянами Париж не бился за победу, а только радовал зрителей, собравшихся на "Парк де Пренс".

Получилось мощно. Лионель Месси и Килиан Мбаппе завершили матч, имея в активе по два гола и два ассиста - и все на загляденье. Даже дыры в защите Парижа в такой день неохота критиковать - в конце концов, они тоже были необходимы, дабы шоу получилось.

5-й тур ЛЧ. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Маккаби Хайфа" - 7:2

Голы: Месси 19, 45, Мбаппе 32, 64, Неймар 35, Голдберг 67 (автогол), Солер 84 – Сек 38, 50

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В статье: Маккаби (Хайфа) Пари Сен-Жермен (Париж)
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