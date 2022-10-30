Роберт-спаситель. Валенсия - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

"Барселона" еще не отошла от вылета из ЛЧ и показала невыразительный футбол на "Месталье". Ни фирменных быстрых комбинаций, ни обилия моментов не было в помине.

По факту, трибуны уже были уверены в ничьей, когда Рафинья сделал очередной заброс на ворота, и там Роберт Левандовский снова напомнил, что в нынешней Ла Лиге никто не играет в штрафной лучше него. Просто монстр.

12-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Барселона" - 0:1

Гол: Левандовский, 90+3