Роберт-спаситель. Валенсия - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
Поляк спас в добавленное время
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Барселона" еще не отошла от вылета из ЛЧ и показала невыразительный футбол на "Месталье". Ни фирменных быстрых комбинаций, ни обилия моментов не было в помине.
По факту, трибуны уже были уверены в ничьей, когда Рафинья сделал очередной заброс на ворота, и там Роберт Левандовский снова напомнил, что в нынешней Ла Лиге никто не играет в штрафной лучше него. Просто монстр.
12-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Барселона" - 0:1
Гол: Левандовский, 90+3
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