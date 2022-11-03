Реванша не получилось. АЗ - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Днепр-1 сыграл свой матч 6-го тура Лиги конференций – днепряне на выезде сыграли с нидерландским АЗ.
Начали днепряне не очень – пропустили уже 8-й минуте после классного удара головой Одгорда.
Однако к концу первого тайма Довбик, избежав офсайда, все-таки затолкал мяч в сетку.
И все-таки АЗ в концовке матча вырвал победу - и снова удар головой, на єтот раз, от Павлидиса.
АЗ – Днепр-1 2:1
Голы: Одгорд (8), Павлидис (87) - Довбик (40)
Обзор матча:
Гол Одгорда:
Гол Довбика:
Гол Павлидиса:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- У Днепра-1 только 3 полевых игрока в запасе на матч с АЗ. Из них 2 - защитники. Стартовые составы
- Капитан Лейпцига: Респект Шахтеру за блестящую групповую стадию
- АЗ Алкмаар - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 3 ноября 2022
- Арсенал - Ноттингем Форест 5:0. Обзор матча и видео голов
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
Новости по теме
- 21:23 Зарубежные Тренер Днепра-1 Городов: Как собираемся обыграть АЗ? Завтра увидите
- 10:31 Прогнозы на футбол АЗ Алкмаар - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 3 ноября 2022
- 21:17 Зарубежные АЗ Алкмар – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kanoist (мариуполь)
03.11.2022 в 22:41
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
03.11.2022 в 20:44
Ответить
0
-1
Papaye (Dnipro)
03.11.2022 в 23:02
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн