Реванша не получилось. АЗ - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча

Днепр-1 сыграл свой матч 6-го тура Лиги конференций – днепряне на выезде сыграли с нидерландским АЗ.

Начали днепряне не очень – пропустили уже 8-й минуте после классного удара головой Одгорда.

Однако к концу первого тайма Довбик, избежав офсайда, все-таки затолкал мяч в сетку.

И все-таки АЗ в концовке матча вырвал победу - и снова удар головой, на єтот раз, от Павлидиса.

АЗ – Днепр-1 2:1

Голы: Одгорд (8), Павлидис (87) - Довбик (40)

Обзор матча:

Гол Одгорда:

Гол Довбика:

Гол Павлидиса: