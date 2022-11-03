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Реванша не получилось. АЗ - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
Обновлено
(4 голосов)

Видео голов и обзор матча

Реванша не получилось. АЗ - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Днепр-1 сыграл свой матч 6-го тура Лиги конференций – днепряне на выезде сыграли с нидерландским АЗ.

Начали днепряне не очень – пропустили уже 8-й минуте после классного удара головой Одгорда.

Однако к концу первого тайма Довбик, избежав офсайда, все-таки затолкал мяч в сетку.

И все-таки АЗ в концовке матча вырвал победу - и снова удар головой, на єтот раз, от Павлидиса.

АЗ – Днепр-1 2:1

Голы: Одгорд (8), Павлидис (87) - Довбик (40)

Обзор матча:

Гол Одгорда:

Гол Довбика:

Гол Павлидиса:

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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kanoist (мариуполь)
03.11.2022 в 22:41
Молодцы по любому, чисто не повезло!!!
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
03.11.2022 в 20:44
в Днепре очень слабый мелкий голкипер --ищите замену
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0
-1
Papaye (Dnipro)
03.11.2022 в 23:02
185 см- це малий кіпер? Касільяс 184, Каньісарес 181, Бартез, Перуцци 180. Зріст тут ні до чого. Та і в чому його провина у сьогоднішніх голах? Навпаки декілька разів відверто врятував.
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