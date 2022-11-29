Голландцы – в плей-офф, Катар едет домой. Нидерланды – Катар 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
фото из свободных источников
Сборная Нидерландов в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 без особых проблем разобрала хозяев турнира – Катар.
Один гол в конце первого тайма, второй – в начале второго, и это в спокойном темпе, не сообо напрягаясь.
Могли забивать голландцы и больше – но не повезло.
О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Гакпо 26, де Йонг 49
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