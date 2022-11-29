Голландцы – в плей-офф, Катар едет домой. Нидерланды – Катар 2:0. Видео голов и обзор матча

Сборная Нидерландов в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 без особых проблем разобрала хозяев турнира – Катар.

Один гол в конце первого тайма, второй – в начале второго, и это в спокойном темпе, не сообо напрягаясь.

Могли забивать голландцы и больше – но не повезло.

О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

Нидерланды – Катар 2:0

Голы: Гакпо 26, де Йонг 49