 Голландцы – в плей-офф, Катар едет домой. Нидерланды – Катар 2:0. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Голландцы – в плей-офф, Катар едет домой. Нидерланды – Катар 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Голландцы – в плей-офф, Катар едет домой. Нидерланды – Катар 2:0. Видео голов и обзор матча

фото из свободных источников

Новина українською

Сборная Нидерландов в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 без особых проблем разобрала хозяев турнира – Катар.

Один гол в конце первого тайма, второй – в начале второго, и это в спокойном темпе, не сообо напрягаясь.

Могли забивать голландцы и больше – но не повезло.

О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

Нидерланды – Катар 2:0

Голы: Гакпо 26, де Йонг 49

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В статье: Нидерланды Катар
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