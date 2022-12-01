Когда и тем и тем не стыдно. Канада - Марокко 1:2. Видео голов и обзор матча

На ЧМ-2022 в 3-м туре группы F сборная Марокко играла с Канадой.

Для выхода из группы африканцам нужно было не проиграть, но свою задачу они даже перевыполнили.

Забили дважды, затем пропустили, но все-таки отстояли в концовке три очка.

В целом, игра получилась интересной и яркой.

Поэтому рекомендуем вам пересмотреть видеообзор поединка

Канада - Марокко 1:2

Голы: Агер 40 (автогол) - Зиеш 4, Эн-Несири 23