 Когда и тем и тем не стыдно. Канада - Марокко 1:2. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Когда и тем и тем не стыдно. Канада - Марокко 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Когда и тем и тем не стыдно. Канада - Марокко 1:2. Видео голов и обзор матча

фото из свободных источников

Новина українською

На ЧМ-2022 в 3-м туре группы F сборная Марокко играла с Канадой.

Для выхода из группы африканцам нужно было не проиграть, но свою задачу они даже перевыполнили.

Забили дважды, затем пропустили, но все-таки отстояли в концовке три очка.

В целом, игра получилась интересной и яркой.

Поэтому рекомендуем вам пересмотреть видеообзор поединка

Канада - Марокко 1:2

Голы: Агер 40 (автогол) - Зиеш 4, Эн-Несири 23

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В статье: Канада Марокко
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