Когда и тем и тем не стыдно. Канада - Марокко 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
фото из свободных источников
На ЧМ-2022 в 3-м туре группы F сборная Марокко играла с Канадой.
Для выхода из группы африканцам нужно было не проиграть, но свою задачу они даже перевыполнили.
Забили дважды, затем пропустили, но все-таки отстояли в концовке три очка.
В целом, игра получилась интересной и яркой.
Поэтому рекомендуем вам пересмотреть видеообзор поединка
Голы: Агер 40 (автогол) - Зиеш 4, Эн-Несири 23
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