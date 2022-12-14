Слабость одних или сила других? Аргентина – Хорватия 3:0. Видео голов и обзор матча

В первом полуфинальном матче ЧМ-2022 сборная Аргентины играла с Хорватией.

Поначалу обе команды сосредоточились на борьбе, однако вскоре все пошло не по плану хорватов: пенальти, странная игра в обороне в одном из эпизодов и гений Месси.

Как итог – 3:0. Спокойная победа американской сборной в матче, о котором многие прогнозировали, что он будет упорным.

Аргентина – Хорватия 3:0

Голы: Месси 34 (пен.), Альварес 39, 69