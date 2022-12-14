Слабость одних или сила других? Аргентина – Хорватия 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом полуфинальном матче ЧМ-2022 сборная Аргентины играла с Хорватией.
Поначалу обе команды сосредоточились на борьбе, однако вскоре все пошло не по плану хорватов: пенальти, странная игра в обороне в одном из эпизодов и гений Месси.
Как итог – 3:0. Спокойная победа американской сборной в матче, о котором многие прогнозировали, что он будет упорным.
Голы: Месси 34 (пен.), Альварес 39, 69
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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
14.12.2022 в 00:05
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