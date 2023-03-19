Симеоне тоже умеет красиво. Атлетико - Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча
На таких "Матрасников" приятно смотреть
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
"Атлетико" добыл 6-ю победу в 8 последних турах чемпионата, без лишних нервов разбив кризисную "Валенсию". Та почти и не сопротивлялась - ноль ударов в створ ворот!
У "Матрасников" же опять солировал Гризманн, к которому присоединились Карраско и Льоренте. Вышло красиво. Играй они так весь сезон - и наверняка бросили бы вызов "Барсе" с "Реалом" в борьбе за титул.
26-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Валенсия" - 3:0
Голы: Гризманн, 23, Карраско, 49, Лемар, 67
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