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Симеоне тоже умеет красиво. Атлетико - Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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На таких "Матрасников" приятно смотреть

Симеоне тоже умеет красиво. Атлетико - Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Новина українською

"Атлетико" добыл 6-ю победу в 8 последних турах чемпионата, без лишних нервов разбив кризисную "Валенсию". Та почти и не сопротивлялась - ноль ударов в створ ворот!

У "Матрасников" же опять солировал Гризманн, к которому присоединились Карраско и Льоренте. Вышло красиво. Играй они так весь сезон - и наверняка бросили бы вызов "Барсе" с "Реалом" в борьбе за титул.

26-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Валенсия" - 3:0

Голы: Гризманн, 23, Карраско, 49, Лемар, 67

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