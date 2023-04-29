С хет-триком Бензема. Реал Мадрид - Альмерия 4:2. Видео голов и обзор матча
Атака затмила оборону
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
"Реал" на матч против несильной "Альмерии" избрал тактику "сыграть самому и дать сыграть сопернику" - и это выглядело эффектно. Уйма атак, ударов, красивых финтов, голов - всего хватало.
Героем же вечера стал Карим Бензема, который уже в первом тайме оформил хет-трик - третий для себя за последний месяц. Монструозная форма у француза - он явно идет по ЛЧ!
32-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Альмерия" - 4:2
Голы: Бензема, 5, 17, 42 (с пенальти), Родриго, 47 - Лазаро, 45+2, Робертоне, 61
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