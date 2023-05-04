Покуражились. Верона - Интер 0:6. Видео голов и обзор матча
Гейм, сет, матч
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mattia Ozbot - Inter/Inter
"Интер" добыл четвертую кряду победу, поиздевавшись над "Вероной" из зоны вылета.
Джеко, Лаутаро и компания забили по три гола в каждом из таймов, и это позволило "Нерадзурри" подняться в ТОП-4 Серии А. Вкупе с выходом в полуфинал ЛЧ выходит отнюдь не плохой сезон!
33-й тур Серии А. Верона. "Марк-Антонио Бентегоди"
"Верона" - "Интер" - 0:6
Голы: Гаич, 31 (автогол), Чалханоглу, 36, Джеко, 37, 61, Лаутаро Мартинес, 55, 90+2
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