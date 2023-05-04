Покуражились. Верона - Интер 0:6. Видео голов и обзор матча

"Интер" добыл четвертую кряду победу, поиздевавшись над "Вероной" из зоны вылета.

Джеко, Лаутаро и компания забили по три гола в каждом из таймов, и это позволило "Нерадзурри" подняться в ТОП-4 Серии А. Вкупе с выходом в полуфинал ЛЧ выходит отнюдь не плохой сезон!

33-й тур Серии А. Верона. "Марк-Антонио Бентегоди"

"Верона" - "Интер" - 0:6

Голы: Гаич, 31 (автогол), Чалханоглу, 36, Джеко, 37, 61, Лаутаро Мартинес, 55, 90+2