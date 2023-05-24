Родриго подменил Винисиуса. Реал - Райо Вальекано 2:1. Видео голов и обзор матча

Лишенный турнирной мотивации "Реал" все же нашел силы на еще одну победу - пусть и не такую яркую, как привыкли фанаты.

Родриго - вот кто герой матча. Сегодня он взвалил на себя работу дисквалифицированного Винисиуса, а значит и обыгрывал, и пасы на обострение давал, а напоследок забил решающий гол элегантным ударом из-за пределов штрафной. Растет!

36-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано" - 2:1

Голы: Бензема, 31, Родриго, 89 - де Томас, 84