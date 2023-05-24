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Родриго подменил Винисиуса. Реал - Райо Вальекано 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Мадрид едва не потерял очки снова

Родриго подменил Винисиуса. Реал - Райо Вальекано 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

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Лишенный турнирной мотивации "Реал" все же нашел силы на еще одну победу - пусть и не такую яркую, как привыкли фанаты.

Родриго - вот кто герой матча. Сегодня он взвалил на себя работу дисквалифицированного Винисиуса, а значит и обыгрывал, и пасы на обострение давал, а напоследок забил решающий гол элегантным ударом из-за пределов штрафной. Растет!

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"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано" - 2:1

Голы: Бензема, 31, Родриго, 89 - де Томас, 84

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В статье: Реал (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
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