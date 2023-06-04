Такого вы еще не видели! Израиль выбил Бразилию с чемпионата мира U-20 (+ВИДЕО)

Сборная Израиля U-20 прошлым летом добралась до финала юношеского Евро, и вот она шумит опять, да еще как!

В четвертьфинале израильтяне переиграли саму Бразилию, причем в дополнительное время не реализовали два пенальти. Удивительная команда! И очень громкое фиаско для Селесао, которым будет трудно это объяснить своей торсиде.

Чемпионат мира U-20. Сан-Хуан. "Бисентенарио"

Израиль U-20 - Бразилия U-20 - 3:2

Голы: Халаили, 60, Шибли, 93, Тургеман, 105+3 - Маркос Леонардо, 56, Матеус Насименто, 91