США третий раз кряду выиграли Лигу наций КОНКАКАФ. В финале повержена Канада

США прошлой ночью третий раз подряд выиграли Лигу наций КОНКАКАФ - второй за престижностью футбольный турнир Северной Америки.

В финале с Канадой с обеих сторон играли все европейские звезды команд - Дэвис, Дэвид, Ларин, Пулишич, Рейна, Балогун, так что качество игры было на уровне.

Отметим также, что ранее в полуфинале США эффектно выбили Мексику 3:0, так что их триумф на континенте безоговорочный.

Финал Лиги наций КОНКАКАФ. Лас-Вегас. "Эллиджент Стэдиум"

Канада - США - 0:2

Голы: Ричардс, 12, Балогун, 34