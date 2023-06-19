США третий раз кряду выиграли Лигу наций КОНКАКАФ. В финале повержена Канада
Безальтернативный чемпион
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robin Alam/ISI Photos
США прошлой ночью третий раз подряд выиграли Лигу наций КОНКАКАФ - второй за престижностью футбольный турнир Северной Америки.
В финале с Канадой с обеих сторон играли все европейские звезды команд - Дэвис, Дэвид, Ларин, Пулишич, Рейна, Балогун, так что качество игры было на уровне.
Отметим также, что ранее в полуфинале США эффектно выбили Мексику 3:0, так что их триумф на континенте безоговорочный.
Финал Лиги наций КОНКАКАФ. Лас-Вегас. "Эллиджент Стэдиум"
Канада - США - 0:2
Голы: Ричардс, 12, Балогун, 34
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