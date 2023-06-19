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США третий раз кряду выиграли Лигу наций КОНКАКАФ. В финале повержена Канада

Видео
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Безальтернативный чемпион

США третий раз кряду выиграли Лигу наций КОНКАКАФ. В финале повержена Канада

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robin Alam/ISI Photos

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США прошлой ночью третий раз подряд выиграли Лигу наций КОНКАКАФ - второй за престижностью футбольный турнир Северной Америки.

В финале с Канадой с обеих сторон играли все европейские звезды команд - Дэвис, Дэвид, Ларин, Пулишич, Рейна, Балогун, так что качество игры было на уровне.

Отметим также, что ранее в полуфинале США эффектно выбили Мексику 3:0, так что их триумф на континенте безоговорочный.

Финал Лиги наций КОНКАКАФ. Лас-Вегас. "Эллиджент Стэдиум"

Канада - США - 0:2

Голы: Ричардс, 12, Балогун, 34

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В статье: США Ванкувер Уайткэпс (Канада)
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