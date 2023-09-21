Коваль не остановил Лукаку. Шериф - Рома 1:2. Видео голов и обзор матча
Непростая победа "Волков"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luciano Rossi/AS Roma
"Рома" не показала своего лучшего футбола, но все-таки победила в Тирасполе, где "Шерифу" не хватило реализации.
Им бы поучиться у Ромелу Лукаку. На 65-й минуте огромный нападающий протащил на спине защитников и пробил экс-динамовца Максима Коваля, словно это было на тренировке. Чистый класс.
1-й тур Лиги Европы. Тирасполь. "Большая спортивная арена"
"Шериф" - "Рома" - 1:2
Голы: Товар, 57 - Кики, 45+3 (автогол), Лукаку, 65
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