Коваль не остановил Лукаку. Шериф - Рома 1:2. Видео голов и обзор матча

"Рома" не показала своего лучшего футбола, но все-таки победила в Тирасполе, где "Шерифу" не хватило реализации.

Им бы поучиться у Ромелу Лукаку. На 65-й минуте огромный нападающий протащил на спине защитников и пробил экс-динамовца Максима Коваля, словно это было на тренировке. Чистый класс.

1-й тур Лиги Европы. Тирасполь. "Большая спортивная арена"

"Шериф" - "Рома" - 1:2

Голы: Товар, 57 - Кики, 45+3 (автогол), Лукаку, 65