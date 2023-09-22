Тут вам не АПЛ. Брайтон - АЕК 2:3. Видео голов и обзор матча
Мини-сенсация
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Zemanek/DeFodi Images
"Брайтон" здорово стартовал в АПЛ, а АЕК идет лишь 6-м в Суперлиге Греции, но Лига Европы, как говорится, совсем другой турнир.
Греческий интернационал с единственным греком в составе почти весь матч вел в счете, а решающий укол сделал запасной аргентинец Эсекьель Понсе. Роберто Де Дзерби делает ставку на чемпионат? Или просто не пошло? Пока не ясно.
1-й тур ЛЕ. Фалмер. "Фалмер Стэдиум"
"Брайтон" - АЕК - 2:3
Голы: Жоао Педро, 30, 67 (оба - с пенальти) - Сидибе, 11, Гачинович, 40, Понсе, 84
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