Тут вам не АПЛ. Брайтон - АЕК 2:3. Видео голов и обзор матча

"Брайтон" здорово стартовал в АПЛ, а АЕК идет лишь 6-м в Суперлиге Греции, но Лига Европы, как говорится, совсем другой турнир.

Греческий интернационал с единственным греком в составе почти весь матч вел в счете, а решающий укол сделал запасной аргентинец Эсекьель Понсе. Роберто Де Дзерби делает ставку на чемпионат? Или просто не пошло? Пока не ясно.

1-й тур ЛЕ. Фалмер. "Фалмер Стэдиум"

"Брайтон" - АЕК - 2:3

Голы: Жоао Педро, 30, 67 (оба - с пенальти) - Сидибе, 11, Гачинович, 40, Понсе, 84