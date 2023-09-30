Трагедия Рамоса. Барселона - Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча

"Барселона" долго не могла пробить защиту "Севильи" - где-то сами плохо били, где-то гостям везло. Но затем за дело взялся Серхио Рамос.

Один из хрестоматийных врагов "Барселоны" срезал в свои ворота прострел от Ламина Ямаля, чем принес каталонцам минимальную победу. Если это не главное невезение всего старта сезона в Испании, то что тогда?

8-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Севилья" - 1:0

Гол: Рамос, 76 (автогол)