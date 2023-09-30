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Трагедия Рамоса. Барселона - Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Ветеран забил в свои ворота

Трагедия Рамоса. Барселона - Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Новина українською

"Барселона" долго не могла пробить защиту "Севильи" - где-то сами плохо били, где-то гостям везло. Но затем за дело взялся Серхио Рамос.

Один из хрестоматийных врагов "Барселоны" срезал в свои ворота прострел от Ламина Ямаля, чем принес каталонцам минимальную победу. Если это не главное невезение всего старта сезона в Испании, то что тогда?

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"Барселона" - "Севилья" - 1:0

Гол: Рамос, 76 (автогол)

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В статье: Барселона Севилья
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