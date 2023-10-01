В Лиге 1 новый лидер. Монако - Марсель 3:2. Видео голов и обзор матча
Дебют Гаттузо не сложился
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Neal Simpson/Allstar
"Монако" вышел на чистое первое место в Лиге 1, победив кризисный "Марсель", у которого лишь 3 победы в 10 матчах текущего сезона.
Дебют Дженнаро Гаттузо у руля провансальцев им особо не помог. Героем встречи стал 21-летний талант монегасков Магн Аклиуш - у него в активе два гола и голевая передача.
7-й тур Лиги 1. Фонвьей. "Стад Луи II"
"Монако" - "Марсель" - 3:2
Голы: Аклиуш, 8, 52, Балогун, 23 - Ндиайе, 1, Жиго, 18
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