  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. В Лиге 1 новый лидер. Монако - Марсель 3:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

В Лиге 1 новый лидер. Монако - Марсель 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Дебют Гаттузо не сложился

В Лиге 1 новый лидер. Монако - Марсель 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Neal Simpson/Allstar

Новина українською

"Монако" вышел на чистое первое место в Лиге 1, победив кризисный "Марсель", у которого лишь 3 победы в 10 матчах текущего сезона.

Дебют Дженнаро Гаттузо у руля провансальцев им особо не помог. Героем встречи стал 21-летний талант монегасков Магн Аклиуш - у него в активе два гола и голевая передача.

7-й тур Лиги 1. Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" - "Марсель" - 3:2

Голы: Аклиуш, 8, 52, Балогун, 23 - Ндиайе, 1, Жиго, 18

По теме
yellow-arrow
Легионеры решают. Реал Сосьедад - Атлетик 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Как волки лидера покусали. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Клоппу не везет. Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель Монако
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде