В Лиге 1 новый лидер. Монако - Марсель 3:2. Видео голов и обзор матча

"Монако" вышел на чистое первое место в Лиге 1, победив кризисный "Марсель", у которого лишь 3 победы в 10 матчах текущего сезона.

Дебют Дженнаро Гаттузо у руля провансальцев им особо не помог. Героем встречи стал 21-летний талант монегасков Магн Аклиуш - у него в активе два гола и голевая передача.

7-й тур Лиги 1. Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" - "Марсель" - 3:2

Голы: Аклиуш, 8, 52, Балогун, 23 - Ндиайе, 1, Жиго, 18