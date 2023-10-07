Бенефис Джуда и Феде. Реал Мадрид - Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча
Легкие три очка Сливочных
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Реал" на своем поле не позволил "Осасуне" даже близко подобраться к сенсации. Один момент - это все, что создала Памплона.
В то же время у противоположных ворот было настоящее шоу, которое могло закончиться и 7-8 голами. Беллингем оформил дубль, Вальверде отдал два ассиста - в общем, все на высоте. Мадрид идет на международную паузу лидером Ла Лиги.
9-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 4:0
Голы: Беллингем, 9, 54, Винисиус, 65, Хоселу, 70
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