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Бенефис Джуда и Феде. Реал Мадрид - Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Легкие три очка Сливочных

Бенефис Джуда и Феде. Реал Мадрид - Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

"Реал" на своем поле не позволил "Осасуне" даже близко подобраться к сенсации. Один момент - это все, что создала Памплона.

В то же время у противоположных ворот было настоящее шоу, которое могло закончиться и 7-8 голами. Беллингем оформил дубль, Вальверде отдал два ассиста - в общем, все на высоте. Мадрид идет на международную паузу лидером Ла Лиги.

9-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 4:0

Голы: Беллингем, 9, 54, Винисиус, 65, Хоселу, 70

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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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