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Валлийская сенсация. Уэльс - Хорватия 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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"Шашечные" в кризисе

Валлийская сенсация. Уэльс - Хорватия 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Gill - Danehouse

Новина українською

Хорватия после домашнего поражения от Турции (0:1) проиграла еще и Уэльсу, и теперь ее выход из группы под вопросом.

Валлийцы отдали "Шашечным" мяч, но чуть чаще били по воротам, выиграли чуть больше единоборств, и их победа заслужена. Герой матча - хавбек "Фулхэма" Гарри Уилсон; у него дубль.

Отбор на Евро-2024. Кардифф. "Кардифф Сити Стэдиум"

Уэльс - Хорватия - 2:1

Голы: Уилсон, 47, 60 - Пашалич, 75

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В статье: Уэльс Хорватия
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