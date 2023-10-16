Валлийская сенсация. Уэльс - Хорватия 2:1. Видео голов и обзор матча

Хорватия после домашнего поражения от Турции (0:1) проиграла еще и Уэльсу, и теперь ее выход из группы под вопросом.

Валлийцы отдали "Шашечным" мяч, но чуть чаще били по воротам, выиграли чуть больше единоборств, и их победа заслужена. Герой матча - хавбек "Фулхэма" Гарри Уилсон; у него дубль.

Отбор на Евро-2024. Кардифф. "Кардифф Сити Стэдиум"

Уэльс - Хорватия - 2:1

Голы: Уилсон, 47, 60 - Пашалич, 75