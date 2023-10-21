Это было жестко! Севилья - Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

"Севилья" на своем поле остановила "Реал", который до этого имел лишь 1 осечку в 10 матчах во всех турнирах.

Как у "Нервиона" получилось? Все просто - он сыграл максимально сконцентрировано и жестко. Джуд Беллингем, Винисиус и даже Феде Вальверде регулярно получали от хозяев по всем частям тел, и это не дало им показать себя.

10-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Алаба, 74 (автогол) - Карвахаль, 78