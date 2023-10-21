Это было жестко! Севилья - Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
Победитель Лиги Европы остановил лидера сезона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
"Севилья" на своем поле остановила "Реал", который до этого имел лишь 1 осечку в 10 матчах во всех турнирах.
Как у "Нервиона" получилось? Все просто - он сыграл максимально сконцентрировано и жестко. Джуд Беллингем, Винисиус и даже Феде Вальверде регулярно получали от хозяев по всем частям тел, и это не дало им показать себя.
10-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Реал Мадрид" - 1:1
Голы: Алаба, 74 (автогол) - Карвахаль, 78
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