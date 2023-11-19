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Это войдет в историю. Франция - Гибралтар 14:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Побили рекорд УЕФА

Это войдет в историю. Франция - Гибралтар 14:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

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Франция устроила избиение сборной Гибралтара, и все закончилось падением рекорда отборов УЕФА. Ранее еще никто в Европе не забивал более 13 голов в одном матче.

Почему так вышло? Во многом из-за удаления у гостей на 16-й минуте. Защитник Сантос чуть не сломал голеностоп Заиру-Эмери, и французы будто взбесились.

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Франция - Гибралтар - 14:0

Голы: Сантос, 3 (автогол), Тюрам, 4, Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 30 (с пенальти), 74, 82, Клосс, 34, Коман, 36, 65, Фофана, 37, Рабьо, 63, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1

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