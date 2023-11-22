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Отбор на ЧМ-2026. Бразилия - Аргентина 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Первое в истории домашнее поражение Бразилии в отборах к ЧМ

Отбор на ЧМ-2026. Бразилия - Аргентина 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Отсутствие таких футболистов как Неймар, Винисиус, Ришарлисон, Каземиро все же сильно сказалось на Бразилии.

Аргентина на классе взяла три очка. Удивительно, но это было первое в истории домашнее поражение Бразилии в отборах к Чемпионату мира. Кроме того, Аргентина вышла вперед в личных противостояниях с Бразилией (40 побед против 39, 36 ничьих)

"Альбиселесте" опережают "селесао" уже на восемь очков. У Бразилии в отборе уже больше поражений (три), чем побед (две). С такими результатами шансы Фернандо Диниса на продолжение работы со сборной Бразилии минимальны.

Отбор к ЧМ-2026, зона КОНМЕБОЛ, шестой тур. Рио-де-Жанейро, "Маракана"

Бразилия - Аргентина 0:1

Гол: Отаменди 63

Удаление: Жоэлинтон 82

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Бразилия Аргентина
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