Лучший день Хоселу. Хетафе — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча
Размялись перед "Атлетико"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Реал" вышел на чистое первое место в Примере, комфортно одолев "Хетафе".
У Андрея Лунина работы почти не было — хозяева минут 60-70 ничего не создавали. В это же время у противоположных ворот бенефис устроил форвард-ветеран Хоселу, который забил 2 гола, но мог претендовать и на 4-5.
20-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум"
"Хетафе" - "Реал Мадрид" - 0:2
Голы: Хоселу, 14, 56
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