Лучший день Хоселу. Хетафе — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча

"Реал" вышел на чистое первое место в Примере, комфортно одолев "Хетафе".

У Андрея Лунина работы почти не было — хозяева минут 60-70 ничего не создавали. В это же время у противоположных ворот бенефис устроил форвард-ветеран Хоселу, который забил 2 гола, но мог претендовать и на 4-5.

20-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум"

"Хетафе" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Хоселу, 14, 56