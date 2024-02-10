Первое поражение Де Росси. Рома — Интер 2:4. Видео голов и обзор матча

"Рома" навязала "Интеру" равный футбол, но хватило ее не на весь матч, и потому "Волки" проиграли.

Это поражение для них первое под руководством Даниэле Де Росси. Тем временем "Интер" выиграл 7-й матч подряд во всех турнирах и уверенно лидирует в таблице чемпионата.

24-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Интер" - 2:4

Голы: Манчини, 28, Эль-Шаарави, 44 — Ачерби, 17, Тюрам, 49, Анхелиньо, 56 (автогол), Бастони, 90+3