Первое поражение Де Росси. Рома — Интер 2:4. Видео голов и обзор матча
Лидер не оступился, хотя было нервно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano
"Рома" навязала "Интеру" равный футбол, но хватило ее не на весь матч, и потому "Волки" проиграли.
Это поражение для них первое под руководством Даниэле Де Росси. Тем временем "Интер" выиграл 7-й матч подряд во всех турнирах и уверенно лидирует в таблице чемпионата.
24-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Интер" - 2:4
Голы: Манчини, 28, Эль-Шаарави, 44 — Ачерби, 17, Тюрам, 49, Анхелиньо, 56 (автогол), Бастони, 90+3
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