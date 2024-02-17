Деклассировали. Атлетико — Лас-Пальмас 5:0. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" играют мускулами
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Атлетико" дома легко разбил "Лас-Пальмас", даже выпустив далеко не основной состав. К примеру, пару форвардов составили Корреа и Льоренте.
Впереди у "Матрасников" "Интер", и с такой игрой у них будут шансы. Касательно "Лас-Пальмаса", то для него это провал; в предыдущих 24 турах команда пропустила всего 20 голов, а тут сразу 5.
25-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Лас-Пальмас" - 5:0
Голы: Льоренте, 15, 20, Корреа, 47, 60 (с пенальти), Депай, 87
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