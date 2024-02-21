Еле дожали. Интер — Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

"Интер" лишь под занавес игры пробил оборону "Атлетико", и дело не в ее крепости, а только в плохой реализации.

"Нерадзурри" превзошли соперника по ударам в створ ворот 5:0, один лишь Арнаутович мог легко оформлять хет-трик, но вместо этого довольствовался одним голом. Вне сомнений, "Интер" может и лучше.

1/8 финала ЛЧ. Милан. "Сан-Сиро"

"Интер" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Арнаутович, 79