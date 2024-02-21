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Еле дожали. Интер — Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

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Еле дожали. Интер — Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Piero Cruciatti/Anadolu

UA-Футбол
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"Интер" лишь под занавес игры пробил оборону "Атлетико", и дело не в ее крепости, а только в плохой реализации.

"Нерадзурри" превзошли соперника по ударам в створ ворот 5:0, один лишь Арнаутович мог легко оформлять хет-трик, но вместо этого довольствовался одним голом. Вне сомнений, "Интер" может и лучше.

1/8 финала ЛЧ. Милан. "Сан-Сиро"

"Интер" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Арнаутович, 79

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