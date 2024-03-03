Даже без Гризманна. Атлетико — Бетис 2:1. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" прервали серию неудач
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
“Атлетико” дома минимально одолел “Бетис”. Это лишь вторая победа для команды Диего Симеоне в восьми последних матчах.
Без травмированного лидера Антуана Гризманна "Матрасники" доминировали в первом тайме, а вот во втором выживали, и "Бетис" имел шансы, чтобы претендовать на ничью.
27-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Бетис" - 2:1
Голы: Руи Силва, 8 (автогол), Мората, 44 — Карвалью, 62
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
- Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Оболонь – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Три удаления и герой-резервист. Лацио — Милан 0:1. Видео гола и обзор матча
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн