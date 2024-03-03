Даже без Гризманна. Атлетико — Бетис 2:1. Видео голов и обзор матча

“Атлетико” дома минимально одолел “Бетис”. Это лишь вторая победа для команды Диего Симеоне в восьми последних матчах.

Без травмированного лидера Антуана Гризманна "Матрасники" доминировали в первом тайме, а вот во втором выживали, и "Бетис" имел шансы, чтобы претендовать на ничью.

27-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Бетис" - 2:1

Голы: Руи Силва, 8 (автогол), Мората, 44 — Карвалью, 62