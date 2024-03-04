Голов — ноль, травмы — две. Атлетик — Барселона 0:0. Видео главных моментов матча

"Атлетик" и "Барселона" впервые с 2019 года расписали сухую ничью. Баски не выглядели свежими после четверговой победы над "Атлетико" в Кубке. Каталонцев же подкосили травмы.

На этот матч Хави не мог выставить Гави, Бальде и Феррана, а по ходу первого тайма вылетели еще и Педри с де Йонгом. Оправиться от таких потерь команда не смогла.

27-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Барселона" - 0:0