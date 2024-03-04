Голов — ноль, травмы — две. Атлетик — Барселона 0:0. Видео главных моментов матча
Эль Класико, которое не удалось
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Атлетик" и "Барселона" впервые с 2019 года расписали сухую ничью. Баски не выглядели свежими после четверговой победы над "Атлетико" в Кубке. Каталонцев же подкосили травмы.
На этот матч Хави не мог выставить Гави, Бальде и Феррана, а по ходу первого тайма вылетели еще и Педри с де Йонгом. Оправиться от таких потерь команда не смогла.
27-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Барселона" - 0:0
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