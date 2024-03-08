Уничтожили бывшего тренера. Марсель — Вильярреал 4:0. Видео голов и обзор матча

"Марсель" после победы над "Шахтером" даже более крупно разбил "Вильярреал". Де-факто все было ясно еще в первом тайме, где было три сухих гола.

Примечательно, что "Желтую субмарину" тренирует Марселино, которого в начале сезона уволили из "Марселя". Сегодня публика на "Велодроме" знатно над ним поиздевалась.

1/8 финала Лиги Европы. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Вильярреал" - 4:0

Голы: Верету, 23, Москера, 28 (автогол), Обамеянг, 42 (с пенальти), 59