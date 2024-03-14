Лидер Эредивизи вылетает. Боруссия Д — ПСВ 2:0. Видео голов и обзор матча

Дортмундская "Боруссия" после гостевых 1:1 дома всухую одолела ПСВ, который атаковал и пробивал даже больше, но ему не хватило меткости.

Опыт и индивидуальный класс принесли "Шмелям" победу. Как-никак, Джейдон Санчо — готовая звезда, а Марко Ройс — вообще легенда, о которой будут писать книги.

1/8 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия Дортмунд" - ПСВ — 2:0

Голы: Санчо, 3, Ройс, 90+5