Лидер Эредивизи вылетает. Боруссия Д — ПСВ 2:0. Видео голов и обзор матча
"Шмели" - в четвертьфинале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Prestige/Soccrates
Дортмундская "Боруссия" после гостевых 1:1 дома всухую одолела ПСВ, который атаковал и пробивал даже больше, но ему не хватило меткости.
Опыт и индивидуальный класс принесли "Шмелям" победу. Как-никак, Джейдон Санчо — готовая звезда, а Марко Ройс — вообще легенда, о которой будут писать книги.
1/8 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия Дортмунд" - ПСВ — 2:0
Голы: Санчо, 3, Ройс, 90+5
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