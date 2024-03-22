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Сильны и после Бэйла. Уэльс — Финляндия 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Яркий триумф британцев

Сильны и после Бэйла. Уэльс — Финляндия 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ian Cook - CameraSport

UA-Футбол
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Уэльс очень комфортно разбил дома финнов в полуфинале стыков за место на Евро-2024.

Гарет Бэйл уже завершил карьеру, но ему подросла неплохая смена. Дэниэл Джеймс, Гарри Уилсон и Дэвид Брукс разобрали на запчасти оборону гостей, и теперь в финале сыграют против Польши.

1/2 финала стыковых матчей за место на Евро-2024. Кардифф. "Кардифф Сити Стэдиум"

Уэльс — Финляндия — 4:1

Голы: Брукс, 3, Уильямс, 38, Джонсон, 47, Джеймс, 86 — Пукки, 45

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Уэльс Финляндия
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