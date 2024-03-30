Дежурный провал чемпиона. Наполи — Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
Бергамаски приближаются к зоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Romano/NurPhoto
"Наполи" провалился дома против "Аталанты". Хозяева контролировали мяч свыше 60% времени, но обернулось это только проблемами в обороне.
В таблице победа подняла "Аталанту" на 6-е место; до зоны ЛЧ всего 4 очка. Тем временем "Наполи" остался 7-м, а его серия без побед достигла 4 матчей.
30-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"
"Наполи" - "Аталанта" - 0:3
Голы: Миранчук, 26, Скамакка, 45, Копмейнерс, 88
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