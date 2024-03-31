Реализация на дне. Барселона — Лас-Пальмас 1:0. Видео гола и обзор матча
Еле дожали середняка, игравшего вдесятером
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" на своем поле натужно обыграла "Лас-Пальмас", который больше часа играл вдесятером после удаления своего голкипера за фол последней надежды.
Сколько могли забить каталонцы? Ну, 5-6 голов точно. Еще один мяч у них нагло украли арбитры ВАР. При этом гости почти не атаковали совсем, но за счет неудач “Барсы" интрига продержалась до последних секунд.
30-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" - "Лас-Пальмас" - 1:0
Гол: Рафинья, 59
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