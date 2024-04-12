А это что было?! Ливерпуль — Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
Шок
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter Byrne/PA Images
"Ливерпуль" дома напрочь провалился против "Аталанты". Защита красных позволяла центрфорварду гостей Джанлуке Скамакке расстреливать ворота, и тот не прощал.
Да, впереди у команд ответный матч в Италии, но отыграться после такого фавориту Лиги Европы будет невероятно трудно. Не тот нынче "Ливерпуль", что 2-3 года назад.
1/4 финала Лиги Европы. Ливерпуль. "Энфилд"
"Ливерпуль" - "Аталанта" - 0:3
Голы: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83
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