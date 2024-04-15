Аутсайдер сдержал будущего чемпиона. Интер — Кальяри 2:2. Видео голов и обзор матча

"Интер" на своем поле потерял очки с "Кальяри", который ведет борьбу за выживание. "Нерадзурри" играли без лучшего бомбардира Серии А Лаутаро Мартинеса — и это отобразилось на счете.

Тем не менее, даже после ничьей отрыв "Интера" от конкурентов огромен. Команде Симоне Индазги надо лишь победить "Милан" в следующем туре — и Скудетто гарантировано. Не пропустите!

32-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Интер" - "Кальяри" - 2:2

Голы: Тюрам, 12, Чалханоглу, 74 (с пенальти) — Шомуродов, 64, Виола, 82