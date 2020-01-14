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А ну-ка девушки! Шикарный гол футзальной сборной Украины в ворота финок

Украинские
(2 голосов)

Голассо!

А ну-ка девушки! Шикарный гол футзальной сборной Украины в ворота финок
Новина українською

Женская сборная Украины по футзалу вышла в финал товарищеского турнира Lviv Freedom Cup-2020.

В своей группе украинки обыграли Венгрию (5:1) и Финляндию (5:2) и в финале, который состоится в среду, сыграет с победителем группы B.

Отдельно стоит отметить гол украинок в ворота команды Финляндии. Комбинация выдалась просто на загляденье.

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В статье: сборная Украины по футзалу среди женщин
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