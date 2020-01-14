А ну-ка девушки! Шикарный гол футзальной сборной Украины в ворота финок

Женская сборная Украины по футзалу вышла в финал товарищеского турнира Lviv Freedom Cup-2020.

В своей группе украинки обыграли Венгрию (5:1) и Финляндию (5:2) и в финале, который состоится в среду, сыграет с победителем группы B.

Отдельно стоит отметить гол украинок в ворота команды Финляндии. Комбинация выдалась просто на загляденье.