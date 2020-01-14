А ну-ка девушки! Шикарный гол футзальной сборной Украины в ворота финок
Голассо!
Женская сборная Украины по футзалу вышла в финал товарищеского турнира Lviv Freedom Cup-2020.
В своей группе украинки обыграли Венгрию (5:1) и Финляндию (5:2) и в финале, который состоится в среду, сыграет с победителем группы B.
Отдельно стоит отметить гол украинок в ворота команды Финляндии. Комбинация выдалась просто на загляденье.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...