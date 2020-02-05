Шахтер - Македония Герче Петров 2:0. Видео голов и обзор матча

Донецкий "Шахтёр" справился в контрольном матче на сборе в Турции с клубом "Македония Герче Петров", который занимает пятую строчку в текущем розыгрыше чемпионата Северной Македонии.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

"Шахтёр" Донецк - "Македония ГП" Скопье 2:0

Голы: Тете 13, Фернандо 45