Шахтер - Македония Герче Петров 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Донецкий "Шахтёр" справился в контрольном матче на сборе в Турции с клубом "Македония Герче Петров", который занимает пятую строчку в текущем розыгрыше чемпионата Северной Македонии.
О том, как это было, смотрите в видеообзоре.
"Шахтёр" Донецк - "Македония ГП" Скопье 2:0
Голы: Тете 13, Фернандо 45
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