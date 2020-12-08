Свежий выпуск программы "Украина футбольная" с Александром Каденко и Анатолием Бузником
Свежий выпуск программы
Свежий выпуск программы "Украина футбольная".
В выпуске:
- заключительный матч 2020 в Сумах;
- наиболее заметные события в
Первой лиге;
- лучшие голы в Первой и Второй лигах по версии "Украины футбольной";
- ожидания от весенней части сезона.
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