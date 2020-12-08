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Свежий выпуск программы "Украина футбольная" с Александром Каденко и Анатолием Бузником

Украинские
(1 голосов)

Свежий выпуск программы

Свежий выпуск программы "Украина футбольная" с Александром Каденко и Анатолием Бузником
Новина українською

Свежий выпуск программы "Украина футбольная".

В выпуске:

  • заключительный матч 2020 в Сумах;
  • наиболее заметные события в Первой лиге;
  • лучшие голы в Первой и Второй лигах по версии "Украины футбольной";
  • ожидания от весенней части сезона.

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В статье: Анатолий Бузник Александр Каденко Украина футбольная
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