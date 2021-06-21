Проткнул после углового. Украина пропускает от Австрии после стандарта - ВИДЕО
Пока что проигрываем
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины играет с Австрией в 3-м туре группового раунда
Начали австрийцы активно, в то время как Украина поджалась к своим воротам.
И пропустила наша команда на 21-й минуте. После углового Баумгартнер выиграл борьбу у Забарного и проткнул мяч в ворота.
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