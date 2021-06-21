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  4. Проткнул после углового. Украина пропускает от Австрии после стандарта - ВИДЕО
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Проткнул после углового. Украина пропускает от Австрии после стандарта - ВИДЕО

Украинские
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(4 голосов)

Пока что проигрываем

Проткнул после углового. Украина пропускает от Австрии после стандарта - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины играет с Австрией в 3-м туре группового раунда Евро-2020.

Начали австрийцы активно, в то время как Украина поджалась к своим воротам.

И пропустила наша команда на 21-й минуте. После углового Баумгартнер выиграл борьбу у Забарного и проткнул мяч в ворота.

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В статье: Украина Австрия
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Комментарии (46)
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lir1205 (Запорожье)
21.06.2021 в 20:53
писал - что Шева - недотренер!
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+1
0
ДобрыйУпырь (Rim)
21.06.2021 в 20:49
Шева хуже блохи
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.06.2021 в 20:48
Бери шинель, иди домой...
Ответить
+1
-1
shsp (Кировоград)
21.06.2021 в 20:45
пацаны хотят на моря по македонии видно было!
Ответить
0
-2
kapkan (Луганск)
21.06.2021 в 20:43
И выходом Беседина нас всех добил тренерский штаб сборной.
Ответить
+1
-1
kalan-86 (Анкара)
21.06.2021 в 20:41
По моему Шева перемудрил сегодня с составом. Распихал пол команды по родным позициям-хрен знает что вышло.
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 20:36
У Заборного)))??? ... у подзаборного. И мяч завалился в ворота... Феерит защита от ДК...
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+1
-2
Не дармоед (Запорожье)
21.06.2021 в 20:32
Я извиняюсь, а наши сегодня играют,не?
Ответить
+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 20:38
Клоунаду какую-то играют
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+1
-1
avatar
veles7 (Днепр)
21.06.2021 в 20:32
Второй тайм против Македонии продолжается.Не могу не похвалить тренерский штаб во главе с Андреем Николаевичем Шевченко.Это уровень.
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
21.06.2021 в 20:30
Вау!! Убрали Малину и что творит Циганков?! Кошмар!
Ответить
+3
-1
Лекарь (село Дарница)
21.06.2021 в 20:33
Что Малина, что Циганков. Для них двоих это не родная позиция. Думаю, лучше было Соболя выпустить, на левый фланг. "Г" = Гений!
Ответить
+3
0
shsp (Кировоград)
21.06.2021 в 20:48
малиновского австрийцы закрыли видно что готовились к матчу!
0
0
Prach13 (Дрогобич)
21.06.2021 в 21:11
Ну так в кого які завдання,ми тут куримо з боку.Вони не грали а просто ходили по полю.
0
0
dima1109 (Düsseldorf)
21.06.2021 в 20:19
Скажите, а вместо Караваева есть кого выпустить в сборной? Я если честно не очень знаю.
Ответить
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 20:24
Можно было бы Коноплю вызвать. Но Шева неадекват выбрал ТЫмчика без игровой практики.
Ответить
+3
-2
kalan-86 (Анкара)
21.06.2021 в 20:15
Если все так и пойдёт, даже если сравняем и выйдем из группы, что будет с Италией?
Ответить
+2
-1
Maryan (Lviv)
21.06.2021 в 20:12
Є в Україні хоч один нормальний футбольний коментатор?
Ответить
+2
0
Prach13 (Дрогобич)
21.06.2021 в 21:19
Я дивився по поляках,вони казали що украінці просто нехочуть грати і ходять по полю пішком.
Ответить
+1
0
ДобрыйУпырь (Rim)
21.06.2021 в 20:11
Надо просто сыграть свою игру!
Ответить
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 20:36
Ее и играют. К сожалению.
Ответить
+2
-1
avatar
veles7 (Днепр)
21.06.2021 в 20:39
Иронию оценил
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+1
0
Григорий Листопадов
21.06.2021 в 20:05
Бессовестные,бездарные,безвольные!А еврокороли-Зина и Малина,только интервью раздавать. Малиновский ни одного точного паса не отдал. Один Ярмола что-то хочет сделать.
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+3
0
Prach13 (Дрогобич)
21.06.2021 в 20:04
Я такого не розумію,в відбірковому грати у футбол,приіхати на чемпіонат і лрати на контр атаку.А зміни в складі і розсташування,це китайська математика.Будуть нам говорити що немає футболістів.
Ответить
0
0
dima1109 (Düsseldorf)
21.06.2021 в 20:04
Малиновский ушёл. Он конечно не божил сегодня, но по-моему на поле остались играющие по-хуже.
Ответить
+6
-2
Fontango (Kharkov)
21.06.2021 в 20:04
Мне одному показалось , что у Андрея Николаевича руки трясутся?
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
21.06.2021 в 20:05
Очко у него трясется. Не получается продать себя в Италию.
Ответить
+2
0
Лекарь (село Дарница)
21.06.2021 в 20:04
Нихрена себе, Шева решил поменять Малину. Священную корову с поля убирает.
Ответить
0
0
aleks68
21.06.2021 в 20:07
хрустальный не лучше
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 20:13
Зинченко же священная корова)
Ответить
+1
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
21.06.2021 в 20:03
А сколько раз Малиновский упал за тайм и поднял руки вверх? Это уже рекорд? Или ещё нет?
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 20:01
Я боялся ошибиться, но посмотрев на стартовый состав - понял - что ничего хорошего не будет. Ротации - 0. понятное дело что усталость у некоторых накопилась.
Ответить
+3
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
21.06.2021 в 20:01
Виталька перепуганый, Забавный перепуганый вдвойне.. Ярмола то один нарешает думаю, Шапаренко может второй (как по мне один из лучших был а поле), вопрос только в том, сколько напропускают к этому моменту.
Ответить
0
-1
Prach13 (Дрогобич)
21.06.2021 в 21:14
Твій Шапаренко своі ніжки береже
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
21.06.2021 в 20:00
Интересно, а что делает левый вингер Малиновский? Он есть на поле?
Ответить
+6
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 20:00
Они вышли играть на ничью,но план провалился! Зинченко одни неточные передачи(хлопает в ладоши ходит), Малиновский падает постоянно(звезда с неба упала,провальное Евро), Мыколенко уже давно не выдает хорошие матчи(ещё и рот открывает)! Ярмоленко устал,Яремчук на сухом пайке сидит! Все пропало!!!
Ответить
+10
0
dima1109 (Düsseldorf)
21.06.2021 в 19:57
Игра просто ужасна. Караваев ни одного паса точно не сделал. Миколенко кретин после Голландии ещё набирается наглости матом партнеров крыть. Да и остальные под стать.
Ответить
+9
-3
ВасяКулебяка (Козливка)
21.06.2021 в 19:57
все мертвые кроме ярмолы
Ответить
+6
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
21.06.2021 в 20:03
Шапаренко ещё чуть шевелится.
Ответить
0
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.06.2021 в 19:57
Перегоріли до гри..., а зараз все валиться... Тільки щось неймовірне може врятувати
Ответить
+2
0
avatar
Artem-south (Херсон)
21.06.2021 в 19:54
Мы даже с третьего места не выйдем при таком раскладе) Оно в принципе и справедливо будет, раз какую-то Австрию нельзя обыграть
Ответить
+6
-1
avatar
veles7 (Днепр)
21.06.2021 в 19:54
Ах, какой у нас великий стратег и просто гениальный тренер!Две передачи связать не могут, возле своей штрафной мяч отдают.Как команду настроил! Дешам, Мартинес и Лёв отдыхают!
Ответить
+9
0
avatar
Artem-south (Херсон)
21.06.2021 в 19:52
Если второй тайм будет таким же, считайте, что это худший наш матч за последние двадцать
Ответить
+3
0
ВасяКулебяка (Козливка)
21.06.2021 в 19:51
днари ска вся надежда на договорнячок
Ответить
0
-3
vorofan (Житомир)
21.06.2021 в 19:51
Китайський стид... Заберіть з поля цей динамівський шлак
Ответить
+6
-6
Oleh_V (Бережани)
21.06.2021 в 19:51
І знову результативна обрізка самозакоханого Маліновського
Ответить
+4
-1


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