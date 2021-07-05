Победа есть победа. Шахтер – Тюркгюджю 2:1 Видео голов и обзор матча

Шахтер сыграл свой третий спарринг на сборе в Австрии.

Соперником горняков выступал немецкий клуб с турецкими корнями из третьего дивизиона Тюркгюджю.

Команда Де Дзерби хоть и не без труда, одолела немецких турок со счетом 2:1.

Вашему вниманию – видеообзор поединка.

Шахтер – Тюркгюджю 2:1

Голы: Соломон (43, ппен), Мудрик (85) – Слишкович (80)