Победа есть победа. Шахтер – Тюркгюджю 2:1 Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Шахтер сыграл свой третий спарринг на сборе в Австрии.
Соперником горняков выступал немецкий клуб с турецкими корнями из третьего дивизиона Тюркгюджю.
Команда Де Дзерби хоть и не без труда, одолела немецких турок со счетом 2:1.
Вашему вниманию – видеообзор поединка.
Голы: Соломон (43, ппен), Мудрик (85) – Слишкович (80)
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