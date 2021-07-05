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Победа есть победа. Шахтер – Тюркгюджю 2:1 Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Победа есть победа. Шахтер – Тюркгюджю 2:1 Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер сыграл свой третий спарринг на сборе в Австрии.

Соперником горняков выступал немецкий клуб с турецкими корнями из третьего дивизиона Тюркгюджю.

Команда Де Дзерби хоть и не без труда, одолела немецких турок со счетом 2:1.

Вашему вниманию – видеообзор поединка.

Шахтер – Тюркгюджю 2:1

Голы: Соломон (43, ппен), Мудрик (85) – Слишкович (80)

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В статье: Шахтер (Донецк)
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