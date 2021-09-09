Чехия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины сыграла выездной товарищеский поединок с Чехией.

Начали наши не очень – чехи создали как минимум два убойных момента, но не забили.

А вот украинцы своего шанса дождались – на 27-й минуте свой дебютный мяч в дебютном для себя поединке забил Виктор Корниенко.

Во втором тайме моменты были у обеих команд, а под занавес матча чехи серьезно придавили и все-таки отыгрались буквально на последних секундах. 1:1.

Чехия – Украина 1:1

Голы: Выдра (90+3) - Корниенко (27)

Обзор матча:

Гол Корниенко:

Гол Выдры: