Чехия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото Павла Кубанова - УАФ
Начали наши не очень – чехи создали как минимум два убойных момента, но не забили.
А вот украинцы своего шанса дождались – на 27-й минуте свой дебютный мяч в дебютном для себя поединке забил Виктор Корниенко.
Во втором тайме моменты были у обеих команд, а под занавес матча чехи серьезно придавили и все-таки отыгрались буквально на последних секундах. 1:1.
Чехия – Украина 1:1
Голы: Выдра (90+3) - Корниенко (27)
Обзор матча:
Гол Корниенко:
Гол Выдры:
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