  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Чехия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Чехия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Чехия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины сыграла выездной товарищеский поединок с Чехией.

Начали наши не очень – чехи создали как минимум два убойных момента, но не забили.

А вот украинцы своего шанса дождались – на 27-й минуте свой дебютный мяч в дебютном для себя поединке забил Виктор Корниенко.

Во втором тайме моменты были у обеих команд, а под занавес матча чехи серьезно придавили и все-таки отыгрались буквально на последних секундах. 1:1.

Чехия – Украина 1:1

Голы: Выдра (90+3) - Корниенко (27)

Обзор матча:

Гол Корниенко:

Гол Выдры:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Чехия
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Fishing 555 (Rivne)
09.09.2021 в 01:17
Ну и что? чем Сопляк лучше Шевченка?
Ответить
0
-1
Thiirane2 (Днепр)
09.09.2021 в 01:39
Никто и не говорил, что ты лучше Шевченко. Говорили, что ты просто местный божий человек.
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
09.09.2021 в 00:23
хорошо что это товарняк --могли проиграть не одного хорошего удара не было --один случайный и гол а чехи вас задавили --стояли на поле и отбивались но это не помогло за пару секунд пропустили в 6 раз--не видеть вам ЧМ с такой игрой и не говорите по украински
Ответить
+2
0
George_D (Харьков)
09.09.2021 в 00:37
Погану гру можна пробачити. З ким не буває. А от російську мову - НІКОЛИ! Отакі в нас пріоритети у футболі.
Ответить
0
0
avatar
IvaneZZZ (Київ)
09.09.2021 в 00:51
ну дак удалитесь с этого чата, если вас так бесит украинский язык
Ответить
0
0
denis066 (Днепр )
09.09.2021 в 00:12
Их ругать не надо-спасибо сказать,что не проиграли-это сейчас уровень наших игроков
Ответить
+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.09.2021 в 23:53
защита выбить мяч не могут и так 6 матч--не попадём мы на ЧМ--ворот не видят кривоногие --фины нас оденут и босния 1раз тоже а 2 игра ничья
Ответить
+1
0
kanoist (мариуполь)
08.09.2021 в 23:39
Вся Европа ржет над нашей сборной,и я вместе с ней...
Ответить
+1
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 22:42
Корниенко отлично играет! И паутинку снял!
Ответить
+1
0
Пришта Литин (Київ)
08.09.2021 в 22:52
как нашим дважды казах Валиулин.
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 23:37
Похоже
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
08.09.2021 в 22:34
Гарна атака і гарний гол. Можуть коли захочуть.
Ответить
+4
0
George_D (Харьков)
09.09.2021 в 00:34
Гол класний, правда. А от гра... особливо у захисті - жах жахливий.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...